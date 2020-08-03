أمل عرفة تعلن إصابتها بكورونا

كشفت الممثلة السورية أمل عرفة إصابتها بفيروس كورونا من خلال منشور كتبته عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "عرفة" خلال منشوراتها: "5 أطباء لحد الآن أكدوا إصابتي (بكوروناية بنت حلال)، وبما إني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم أتعامل مع حالتي وكأنها كريب".

وأضافت: "أنا بخير واللي كاتبو الله بدو يصير، الكمامة كانت رفيقتي، السبيرتو والمعقمات والكلور تقريباً كانو بارفاناتي المفضلة، مخالطة لم أخالط لذلك ما فيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى، كورونا سنصاب به جميعاً، انتبهوا عالكبار بالعمر.. انتبهوا ع أصحاب الأمراض المزمنة، انتبهوا من الاستهتار، بعد أيام رح أتعافى بإذن الله وارجع كمل تصوير".

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واختتمت قائلة: "استمعتوا، كل عمري بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة، نحنا ضيوف وبس، وهي قناعتي قبل الكورونا، ألف سلامة سوريا، شكراً للأطباء المتواصلين على مدار الساعة معي يللي عم يعملوه لمنع الفايروس من الوصول إلى الرئة، وكله معتمد على المناعة.. الثقة الطب العلم والإيمان".

وأمل عرفة هي ممثلة ومغنية من مواليد 18 مارس/آذار 1972، ومن أهم أعمالها الدرامية "نجمة الصبح، ونهاية رجل شجاع، وسكان الريح"، وضم سجلها السينمائي 4 أفلام هي "شىء ما يحترق، وصعود المطر، وعزف منفرد، والليل الطويل".



