فن ومشاهير

أمل عرفة أعلنت إصابتها بفيروس كورونا

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Patricia 0 تبليغ

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Aug 03, 2020

أكدت الممثلة السورية أمل عرفة إصابتها بفيروس وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية ألزمتها الجلوس في المنزل.

وأشارت أمل لـ “الوطن” انها استشارت عدة أطباء، وجميعهم أكدوا إصابتها بفيروس كورونا بعد دراسات مستفيضة لحالتها. وشددت أنها تجاوزت مرحلة الخطر وفقاً للأطباء، لكنها ما زلتُ تعاني من التعب والوهن في أنحاء جسمها.

وشددت أمل أنها لم تشعر بالخوف أبداً على الرغم من الالم الذي تعرضت له. مشيرة أنها لم تشعر بالخجل جراء إصابتها بالفيروس.

وختمت حديثها بالطلب من جميع السوريين عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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