أمل عرفة أعلنت إصابتها بفيروس كورونا

أكدت الممثلة السورية أمل عرفة إصابتها بفيروس كورونا وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية ألزمتها الجلوس في المنزل.

وأشارت أمل لـ “الوطن” انها استشارت عدة أطباء، وجميعهم أكدوا إصابتها بفيروس كورونا بعد دراسات مستفيضة لحالتها. وشددت أنها تجاوزت مرحلة الخطر وفقاً للأطباء، لكنها ما زلتُ تعاني من التعب والوهن في أنحاء جسمها.

وشددت أمل أنها لم تشعر بالخوف أبداً على الرغم من الالم الذي تعرضت له. مشيرة أنها لم تشعر بالخجل جراء إصابتها بالفيروس.

وختمت حديثها بالطلب من جميع السوريين عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.