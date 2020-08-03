بيكهام يتفاوض مع شبكتي "نيتفلكس" و"أمازون" لإنتاج فيلم عن حياته

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"الخليج 365" من بيروت: أفادت تقارير صحفية أن نجم كرة القدم البريطاني "ديفيد بيكهام" يجري محادثات مع شبكتي "نيتفلكس" و"أمازون" بشأن إنتاج فيلم يدور حول حياته الشخصية.

وذلك فق ما نقله موقع "ذا صن" البريطاني، يُقال أن الفيلم سيسير على خطى فيلم لاعب كرة السلة "مايكل جوردن" بعنوان The Last Dance، حيث ستشرف على إخراجه شركة "ديفيد بيكهام" الخاصة Studio 99 التي أطلقها العام الماضي.

وصرَّح مصدر أن النجم متحمس للفكرة، ولطالما فكَّر فيها منذ فترة طويلة، وأضاف: ""سيحتوي الفيلم على محتوى جديد ولقطات أرشيفية ستتعلق بحياة ديفيد بعد اعتزالة عالم كرة القدم خاصة حين إنشاء فريقه الجديد في ميامي، لكن سيتطرق لمحتوى شخصي أيضًا."

وأشير أن "بيكهام"، الذي لديه أربعة أطفال من زوجته مصممة الأزياء "فيكتوريا بيكهام"، بدأ بالفعل في العمل على المشروع ويجرى حاليًا محادثات مع شركتي الترفيه بشأن الإجراءات القانونية التي تتعلق بحقوقه.