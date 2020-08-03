شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد سعد وخطيبته علياء فى صالة "الجيم" أثناء تدريباتهما الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام"، تجمعه بخطيبته علياء، وذلك أثناء تواجدهما فى الجيم، حيث نشر سعد الصورة عبر خاصية انستجرام، كذلك نشر صورة عبر حسابه على انستجرام، تجمعه بالنجم عمرو سعد.



أحمد سعد وخطيبته

وكان سعد قد شارك متابعيه منذ عدة أيام بصورة جديدة مع خطيبته أثناء استمتاعهما بأجواء الصيف معاً، وذلك عبر خاصية الستوري من خلال حسابه على موقع انستجرام، حيث ظهر الثنائي على البحر بسعادة كبيرة.

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كما ظهر خلال صورة أخري من خلال خاصية الستوري ايضاً فى صورة أخري داخل حمام السباحة شارك بها متابعيه من خلال صيفه حالياً، وكان كشف النجم أحمد سعد، فى وقت سابق عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن قصة حبه التى يعيشها هذه الأيام، حيث أوضح أنه يعيش قصة حب جديدة مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، بعدما تعرف عليها منذ فترة.

وأضاف سعد أن هناك ارتياحا شديدا بينهما، وأنه سيعلن عن موعد خطوبتهما مطلع الشهر المقبل، وبمجرد أن يتم سعد زواجه على علياء تكون بذلك الزوجة الرابعة فى حياة النجم أحمد سعد.