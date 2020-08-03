محمد عساف في ردّ قوي بعد حذف فلسطين من خارطة غوغل

في أول ردّ منه بعدما قام محركا البحث “أبل” و “غوغل” بحذف خارطة فلسطين عن خرائطهما المعتمدة، قال الفنان الفلسطيني محمد عساف “مش على كيفهم يشيلو”. وتابع “بالمختصر نحن اصحاب هذه الأرض”.

وكشف عساف في بث مباشر على حسابه على انستغرام انه يستعد لاحياء حفل فني أونلاين في ابوظبي سيعلن عن موعده في الأيام المقبلة.

وأكد محمد عساف ان القطاع الترفيهي تأثر جداً بفيروس كورونا ولكن سلامة الجميع هي اولوية بالنسبة له وطلب من الجميع حماية أنفسهم من الوباء وأخذ كافة اجراءات الوقاية. كما وجه تحية لاهله في فلسطين بعدما تم تسجيل حالات عديدة في كورونا.

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وختم البث المباشر بأغنية “سيف فليشهر”.

آخر أعمال الفنان محمد عساف أغنية “دلع دلعونا” من انتاج شركة بلاتينوم ريكوردز أبصرت النور بمناسبة عيد الفطر السعيد.

الأغنية إيقاعية تناسب أجواء السهرات والحفلات، كما أضفت جوًا من البهجة والفرحة بلحنها وتوزيعها المميزين وهي من كلمات والحان رزق الجوجو، توزيع وهندسة صوتية محمد خيرة وإشراف فني أنس النجار.