تراند اليوم : فيديو| صدمة بعد حمل أصغر أبناء "محمد صبحي".. ماذا قالت؟

بعد 26 عامًا على عرض مسلسل "يوميات ونيس" الذي يعاد عرضه حاليًا على قناة (DMC)، تفاجأ متابعو المسلسل الشهير بإعلان أصغر بطلاته الطفلة "هدى" حملها.

وقالت الممثلة ريم أحمد، التي جسدت شخصية أصغر أبناء ونيس، إنها حامل في طفلها الأول من زوجها الممثل طه خليفة.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع (DMC): "كنت أتابع حياتي بطريقتي الطبيعية بين تمارين الزومبا والمشغوليات، وأجريت اختبار الحمل وفوجئت بالنتيجة، ولم أصدق الطبيب عندما أكد لي الخبر، شعرت بالصدمة أنا وزوجي".

وتابعت: "أعلم أن الكثيرين شعروا بنفس الصدمة بسبب عرض مسلسل (يوميات ونيس) هذه الأيام، ويشاهدونني وأنا طفلة والآن أعلن خبر حملي".

وكان الممثل محمد صبحي الذي جسد دور ونيس في المسلسل الشهير نشر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، صورة لريم أثناء الحمل، وعلق كاتبًا: "لسه أنا عايش أيام ريم لما كان عندها خمس سنين.. شُفت صورة ريم بمنظرها ده اتجننت.. وصرخت وقُلت لأ لأ لأ.. ريم حامل؟ لأ مش أنا يا ماما.. أنتي مش حامل أبداً.. ده انتفاخ.. وعايزك ترجعي هدي الزئردة".

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وتابع: "ولازم اعرف مين السبب في الانتفاخ ده.. طه؟؟ بعدين فوقت واستوعبت.. فرحت.. مبروك ابنتي الغالية ريم ومبروك لجوزك طه وتقومي بالسلامة".

وقالت ريم: "قالت هو بالفعل شعر بالصدمة وأخبرني بذلك، ولكنه طمأنني بأن الوقت مناسب للحمل، فأنا متزوجة منذ عامين، وتعرفت على زوجي بشكل كافٍ".

يذكر أن ريم أحمد ممثلة وراقصة بالية اشتهرت من خلال مسلسل «يوميات ونيس» الذي قدمت فيه دور "هدى" أصغر الأبناء، كما شاركت في تقديم برنامج "ست الحسن" عبر قناة ON E.



