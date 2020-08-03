الكشف عن نتيجة فحص كورونا للنجم الهندي أميتاب باتشان

بعد ثلاثة أسابيع على تأكيد إصابة النجم البوليوودي أميتاب باتشان وابنه بفيروس كورونا ودخولهما الى المستشفى للاعلاج.

أعلن أميتاب باتشان الأحد أنه غادر بعد شفائه من كورونا. وكتب الممثل الهندي البالغ من العمر 77 عاماً على إنستغرام “عدت إلى المنزل. سأبقى في الحجر الصحي وحدي في غرفتي وذلك بعدما جاء اختبار كورونا سلبيًا.

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وما زال ابنه ابهيشيك باتشان في المستشفى يتلقى العلاج، حيث أدخل مع والده في الوقت نفسه.

وكان الممثل الهندي أبهيشيك باتشان قد أعلن تعافي زوجته نجمة السينما الهندية آيشواريا راي وابنتهما آراذيا البالغة من العمر ثماني سنوات من مرض كورونا وخروجهما من المستشفى بعد قضاء عشرة أيام هناك.

وأصبح أفراد أسرة باتشان أشهر شخصيات في الهند يصيبها الوباء.