إيمان السيد.. رفضوا دخولها المعهد بسبب شكلها وفشلت في إنقاص وزنها.. صور

رنا صلاح الدين - بمجرد أن تراها على الشاشة تضحك من قلبك، حيث تعد الفنانة إيمان السيد من أهم نجمات الكوميديا، واستعان بها النجوم مؤخرا في أفلامهم لنشر البهجة بين الجمهور.

ولدت عام 1980، التحقت بكلية الحقوق، ومارست هوايتها من خلال مسرح جامعة عين شمس، ولفتت الأنظار إليها.

ايمان السيد

وبعد هجرها للمحاماة قدمت أوراقها إلى معهد الفنون المسرحية، إلا أن المسؤولين استبعدوها بسبب «الشكل والكاركتر»، لتصر على تكرار المحاولة في العام التالي إلا أن الاستبعاد كان مصيرها من جديد.

ايمان السيد

اكتشفها المسرحي خالد جلال، وقدمها للجمهور، وقدمت بعد ذلك برنامج على مسرحية «موجة كوميدي».

لفتت نظر الفنان عادل إمام وطلبها للمشاركة في فيلم «زهايمر».

ايمان السيد

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رغم أدائها المتميز خلال مشاهدها في «زهايمر» إلا أنها كانت متوترة للغاية أثناء جلسات التصوير، وروت: «قبل بدء التصوير بدت ملامح القلق على وجهي بشكل واضح، فأوقف الزعيم التصوير وجلس معي بعض الوقت وتحدثنا عن المشهد، ثم بدأنا التصوير وكان يبتسم لي حتى لا أهاب الموقف، وبالفعل اندمجت في الدور ونسيت القلق».

ايمان السيد

في أحد المشاهد قبلها الفنان عادل إمام بصورة ساخرة، ودخلت في نوبة من الضحك.

بالفعل شاركت في أفلام عدة، أبرزها «جيم أوفر»، و«مهمة في فيلم قديم» و«الدساس» و«عنتر وبيسة» و«حياتي مبهدلة» و«أبوشنب» و«ياباني أصلي»، بجانب مسلسلات أهمها «العملية ميسي» و«يوميات زوجة مفروسة أوي» و«بنات سوبر مان» و«جراب حواء» و«الكيف».

ايمان السيد

رفضت أن يتم حضرها في الأعمال الكوميدية وأكدت انها تستطيع ان تقدم التراجيديا والرومانسية.

حاولت أن خسر وزنها أكثر من مرة، ولكنها في النهاية تستسلم وتفشل.