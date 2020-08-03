نبيل الحلفاوي.. تزوج فنانة مشهورة 5 سنوات وأنجب منها ابنه المخرج.. صور

رنا صلاح الدين - تمكن الفنان المصري نبيل الحلفاوي من تجسيد مختلف الأدوار على الشاشة فعرف بجديته وطبعه الهادئ، والتزامه الذي جعله موضع احترام الوسط.

ولد الفنان نبيل الحلفاوي في عام 1947، في حي السيدة زينب، تعرض لمشكلة مع أسرته لأنه كان يحب دراسة الهندسة، ولكن أسرته أرغمته على الالتحاق بالصيدلة، وهذا ما حدث بالفعل ولكنه لم يكمل دراسته.

نبيل الحلفاوي

التحق بكلية التجارة، وبدأ يتلمس موهبته الفنية داخل مسرح كلية التجارة، وعن تلك الفترة يروي: «وأنا في كلية تجارة واحد صاحبي كان بيحب بنت، قال لي تعالى نطلع نشوف فلانة في المسرح في الدور التالت، طلعت معاه وقعدنا، هي كانت بتشتغل وبتعمل بروفة›.

وجد نفسه في الفن، وبدأ يعمل في مسرح الجامعة، وكان يذهب كل يوم إلى المسرح.

نبيل الحلفاوي

ووجد «الحلفاوي» أخيرًا استقراره داخل معهد الفنون المسرحية، وكان طالبًا ضمن دفعة عام 1970 المشهورة بـ«دفعة المشاهير»، لأن زملاءه كانوا محمد صبحي ولطفي لبيب وشعبان حسين وهادي الجيار ويسري مصطفى، ودرّس لهم الراحل سعد أردش، ونجح في أن يحتل المرتبة الأولى.

نبيل الحلفاوي

في حقبة الثمانينيات فبدأ يلمع بشكل أكبر بعد أن شارك في أعمال شهيرة مثل أفلام «فقراء لا يدخلون الجنة» و«اغتيال مدرسة» و«العميل رقم 13›.

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في التسعينات ذاع صيته عندما شارك في مسلسل ‹رأفت الهجان›، مع الفنان محمود عبدالعزيز.

نبيل الحلفاوي

ومنذ عام 2000 وحتى الآن أصبح مقلًا في أعماله، لكن ما أن يشارك في دور يصبح محطًا لحديث الكثيرين، وهو ما أحدثه في مسلسل «الملك فاروق» بتجسيده شخصية علي ماهر باشا، ثم مشاركته في جزءي مسلسل «المصراوية»، ووصولًا إلى «دهشة» و«ونوس» مع الفنان يحيى الفخراني في دور «ياقوت›.

خالد الحلفاوي

كتب دواوين الشعر، كما كان يكتب مقالا في مجلة ‹الكواكب›.

فردوس عبدالحميد

لا يحب نبيل التحدث عن حياته الشخصية ولكنه تزوج في بداية حياته من الفنانة فردوس عبدالحميد، وأنجب منها ابنه خالد الحلفاوي والذي يعمل مخرجا.

خالد الحلفاوي

نبيل متزوج حاليا من سيدة اسمها نادية.