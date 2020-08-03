فيديو.. ياسمين نيازي تكشف موعدها في "هزر فزر " مع هنا الزاهد

أعلنت الفنانة ياسمين نيازي عن حلولها ضيفة على الفنانة هنا الزاهد، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت ياسمين فيديو، من إحدى حفلاتها الغنائية بالجماهير، معبرة

عن اشتيقها لجمهورها والحفلات الغنائية.

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وصرحت ياسمين قائلة: كل سنه وانتم طيبين .. استنوني بكرا الاثنين في برنامج هزر فزر مع هنا الزاهد الساعه 11 مساء .. على cbc

.. يارب الحلقه تعجبكم وللعلم البرنامج زي اسمه يعني ضحك ووووووبس .. عيد سعيد.

يذكر أن الفنانة ياسمين نيازي طرحت مؤخرًا كليب بعنوان هرقص مصر، وهو من إخراج نبيل مكاوي، والأغنية من كلمات أسامة محرز، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع أشرف البرنس، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.