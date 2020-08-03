أحمد إبراهيم يغني لـ أنغام.. ويكشف عن مفاجأة

قال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، طليق النجمة أنغام: بعد سنين كتير هانعرف قيمة الفنانة أنغام، أكتر لأن المطربات اللي مثل أنغام اللي هما بيشتغله طول الوقت و عندهم شغف الوقوف على المسرح وبيحبوا جمهورهم جدًا و بيفهموا موسيقى هايندموا أنهم مسمعوش أنغام وغيرها، مثل عمرو دياب ومحمد منير

ومحمد حماقي.

وفاجأ الإعلامى رامي رضوان الموزع أحمد إبراهيم، خلال حوار لـ برنامج مساء دي إم سي، بفكرة لعبة عبارة عن كلمات متلخبطة للأغاني وكانت من ضمن الأغاني كلمات أغنية حالة خاصة جدًا، للنجمة أنغام ليعرفها على الفور

أحمد ابراهيم ويبدأ بغنائها.

Advertisements

وكشف الموزع الموسيقي أن أغنية حالة خاصة جدًا كانت أول أغنية نشتغل عليها فى الألبوم الغنائي الذي قدمت فيه لأنغام 6 أغانى منهم أغاني مثل مطمنة وحبايبنا وغيرهم.

وعن أغانى المهرجانات قال: أنا ذوقيًا لا أحب هذا النوع ولا أسمعه ولا اشتغل عليه لكن هو شكل موجود وله جمهور والناس بتحبه وبتشغله في الأفراح والجمهور له حق يسمع اللي يحبه.