أحمد إبراهيم يغني لـ أنغام.. ويكشف عن مفاجأة

قال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، طليق النجمة أنغام: بعد سنين كتير هانعرف قيمة الفنانة أنغام، أكتر لأن المطربات اللي مثل أنغام اللي هما بيشتغله طول الوقت و عندهم شغف الوقوف على المسرح وبيحبوا جمهورهم جدًا و بيفهموا موسيقى هايندموا أنهم مسمعوش أنغام وغيرها، مثل عمرو دياب ومحمد منيرومحمد حماقي.
وفاجأ الإعلامى رامي رضوان الموزع أحمد إبراهيم، خلال حوار لـ برنامج مساء دي إم سي، بفكرة لعبة عبارة عن كلمات متلخبطة للأغاني وكانت من ضمن الأغاني كلمات أغنية حالة خاصة جدًا، للنجمة أنغام ليعرفها على الفورأحمد ابراهيم ويبدأ بغنائها.
وكشف الموزع الموسيقي أن أغنية حالة خاصة جدًا كانت أول أغنية نشتغل عليها فى الألبوم الغنائي الذي قدمت فيه لأنغام 6 أغانى منهم أغاني مثل مطمنة وحبايبنا وغيرهم.
وعن أغانى المهرجانات قال: أنا ذوقيًا لا أحب هذا النوع ولا أسمعه ولا اشتغل عليه لكن هو شكل موجود وله جمهور والناس بتحبه وبتشغله في الأفراح والجمهور له حق يسمع اللي يحبه.
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