فيديو .. أخطر عود أحدث أغانى حمو بيكا

طرح الفنان حمو بيكا أحدث أغنياته أخطر عود، وجاء ذلك عبر قناة نور التوت الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأغنية أخطر عود من كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وشارك في الغناء كل من الفنانان نور التوت، وعلي قدورة.

Advertisements

يذكر أن الفنان حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنية بعنوان أنا عمري ما بعت زميلي، والأغنية من كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وشارك في الغناء كل من الفنانون فيلو وميسرة، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.