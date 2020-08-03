"حزلقوم" باقة كوميدية جديدة للفنان أحمد مكي ينتظرها الجمهور

تصدر الفنان أحمد مكي، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بعدما أعلنت إدارة مسرح Cairo Show عن استعدادها لبدء عرض مسرحية "حزلقوم"، التي يلعب بطولتها الفنان أحمد مكي.

واستقبل الجمهور خبر مشاركة الفنان أحمد مكي، ببطولة عمل مسرحية "حزلقوم"، بحالة من الفرحة والاستعداد، حيث إن تلك الشخصية التي ارتبط بالجمهور في إحدى أعمال الفنان أحمد مكي.

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وجاءت تعليقات الجمهور مصحوبة ببعض من مقاطع الفيديوهات لشخصية "حزلقوم" للفنان أحمد مكي، مؤكدين على استعدادهم واشتياقهم لبدء العمل لمتابعتها .

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وجاء ذلك عبر حساب المسرح الرسمي على Instagram، الذي نشر صورة لبوستر العرض وعليها تعليق: "لأول مرة تشاهدون النجم أحمد مكي على المسرح يقدم عرضا كوميديا رائعا يلعب فيه شخصية "حزلقوم" الشهيرة التي يعشقها الملايين".

واستكمل المسرح في منشوره، "حزلقوم بسذاجته يقع فريسة لعدد من المستغلين ويدخل في مغامرات كوميدية مثيرة ..لن تتوقفوا عن الضحك مع أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وباقة من النجوم.. مسرحية (حزلقوم) من إخراج كريم سامي قريباً على مسرح Cairo Show".

يذكر أن أحمد مكي كان قد أعلن نيته تقديم الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" في رمضان 2020، قبل أن يتراجع عن تنفيذ المشروع ويؤجله لوقت آخر لم يكشف عنه.