رانيا يوسف طبيبة نفسية فى "شارع 9"

رنا صلاح الدين - رانيا يوسف

تستأنف الفنانة المصرية رانيا يوسف، تصوير أحداث دورها في مسلسل "شارع 9" بإحدى العمارات بمنطقة المعادى تزامنا مع عيد الأضحى، حيث تجسد صمن أحداص العمل شخصية "الدكتورة راجية" التي تعمل طبيبة نفسية.

رانيا يوسف

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ويسجل المسلسل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل "بيت السلايف" العام قبل الماضى وشارك في بطولته بوسي و عبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير و جيهان خليل وأشرف مصلحى و طارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.

رانيا يوسف

ويشارك في بطولة مسلسل "شارع 9"، رانيا يوسف، احمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الاتربى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق، وتدور أحداث المسلسل فى اطار اجتماعى به اثارة وتشويق.