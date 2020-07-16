عاصي الحلاني ينتهي من تصوير أغنية "رجعتيني لبدايتي"

أنتهي المطرب اللبناني عاصي الحلاني، من تصوير أغنية "رجعتيني لبدايتي" التي يتعاون فيها من روتانا والمقرر طرحه خلال الأيام القادمة.



وتم تصوير الاغنية تحت إدارة المخرج أحمد المنجد بمدينة البقاع اللبنانية.



أغنية "رجعتيني لبدايتي" من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسي. قد يهمك أيضا: ابن عاصي الحلاني يكشف تعرضه لحادث وهذه العلامة تقلق الجمهور عاصي الحلاني يفاجئ جمهوره بصورة قديمة

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