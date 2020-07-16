توبا بويوكوستن توجه رسالة للشعب التركي بشأن اللاجئين السوريين

طالبت الفنانة توبا بويوكوستن من الشعب التركي بدعم اللاجئين السوريين، وأن يقدموا كافة أنواع المساعدة والعون لهم بسبب تأثرها من ظروفهم المعيشية.

وقالت بويوكوستن إن اللاجئين يعيشون ظروفًا اجتماعية واقتصادية صعبة، ولذلك لا يجب أن يكونوا كالمتفرجين أمامهم بل يجب مساعدتهم لتخطي أزمتهم عبر تأمين العمل لهم أو المال.

ودعت الفنانة المعروفة عربيا باسم "لميس" من الشعب التركي عدم ممارسة أية سياسية عنصرية نحو اللاجئين الذين يقيمون بينهم لظروف اضطرارية استوجبت هجرتهم والعيش معهم.

وتابعت:"يجب أن نؤمن لهم المال أو العمل ليعيشوا حياة كريمة دون أن يحتاجوا أحدا، هم بيننا ونحترمهم كثيرا ونقدر كل ما مروا به، لذا نتمنى لهم حياة أفضل بكثير، ونشعر بالحزن على أوضاعهم المعيشية المتدهورة.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن السوريين يعيشون ظروفًا اجتماعية واقتصادية صعبة في تركيا، وبحسب الإحصائيات التي نشرتها منظمة اللاجئين هناك، فإن عدد السوريين في تركيا مع بداية 2020 المسجلين بلغ ثلاثة ملايين وخمسمئة وواحد وسبعين ألفاً وثلاثين شخصاً، لكن هناك إحصائيات أخرى تشير إلى أن الأرقام أكثر من ذلك بكثير.

وبالعودة إلى الفنانة توبا فقد كانت قد أثارت الجدل قبل أيام قليلة لأنها اعتبرت أن الزواج منظومةٌ فاشلة، مشيرة إلى أن إيجاد شخصٍ يشبهك في كل شيء لتعيش معه طول العمر ومن دون حدوث مشاكل جوهرية بينهما، فهو أمرٌ صعبٌ جدا ولذلك فإنَّ نسب الطلاق كثيرة.

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ولقي رأي الفنانة الكثير من ردود الفعل، وانقسم الجمهور بين مؤيد لها معتبرين أن ما قالته يتفق مع ما يجري بالفعل خصوصا وأننا بتنا نسمع عن الكثير من حالات الطلاق، وبين من رفض كلامها جملة وتفصيلا.

وذهب البعض آخر إلى التلميح بأنها تقول ذلك عن تجربةٍ شخصية، فهي انفصلت عن زوجها والد ابنتيها كما أنها انفصلت عن حبيبها؛ ما يعني فشلها في الحب والزواج

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