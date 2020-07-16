رئيس مهرجان تطوان السينمائي يكشف مصير دورته المقبلة

قال رئيس مهرجان تِطوان السينمائي بالمغرب، أحمد الحسني، إن إلغاء دورة المهرجان السادسة والعشرين، التي كان مقررا عقدها في الفترة من 21 إلى 28 مارس 2020، بسبب وباء كورونا، شكل صدمة للقائمين على المهرجان.



وأوضح أحمد الحسني، في اتصال ببرنامج "رأي عام" على قناة TeN TV، أن القائمين على المهرجان اضطروا لإلغاء الدورة وتأجيل المهرجان للعام المقبل قبل أسبوعين فقط من موعد انطلاقه، وهي صدمة كبيرة لأن المهرجان كان يعقد بانتظام منذ نشأته عام 1985، وكان برنامج هذه الدورة من أفلام وتكريمات وضيوف ومطبوعات جاهزا، أما الآن، ومع التأجيل، فلن يكون ممكنا الاحتفاظ بنفس البرنامج للدورة المقبلة، ويجب إعادة العمل من جديد، خاصة وأن المهرجان مهرجان للمجتمع المدني وليس مهرجان الحكومة.



وأضاف أحمد الحسني إن إدارة المهرجان على اتصال بوزارة الثقافة والمركز السينمائي للحصول على تعويض عما صرف في الإعداد، وهناك أخبار جيدة في هذا الشأن، والمهرجان ينتظر حتى بداية 2021 لمعرفة نتائج الوباء، وما ستقرره الحكومة المغربية بخصوص ميزانية المهرجان.

قد يهمك ايضا:

مدير مهرجان الجونة يكشف عن استعدادات الدورة الرابعة

تأجيل موعد إقامة "الإسكندرية السينمائي" والاكتفاء بمسابقتين فقط