شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب أراب أيدول مؤمن خليل يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "إلا الذكريات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مؤمن خليل نجم أراب أيدول من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "إلا الذكريات"، وهى من كلمات علاء مناع، وألحان أحمد محيى، ومن توزيع أسامة سامى، ومكس وماستر ياسر أنور، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على اليوتيوب.

من ناحية أخري طرح مؤمن مؤخرا كليب أغنية "قعدة حلوة"، من كلمات إسلام حسن، وألحان وتوزيع أسامة سامى، وماستر طاهر صالح، وظهر معه فى الكليب كل من هايدى موسى، محمود حافظ، محمد سراج، مصطفى جاد، شيماء الشايب، محمد موسى، وشريف مدكور، وشريف إسماعيل.

يذكر أن "مؤمن خليل" شارك فى الموسم الثالث من برنامج المواهب الشهير "آراب أيدول"، وعرفه الجمهور بعد أن أثنت الفنانة "أحلام" ولجنة تحكيم البرنامج على صوته المميز، قدم عددا من الأغانى أبرزها "متعرفيش" من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامة سامى، وميكس وماستر ماهر صلاح.