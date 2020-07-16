معتصم النهار يُوضِّح أنّه هو وابنته يكذبان على بعضهما ويشعر بالاكتئاب بسببها

أكد النجم السوري معتصم النهار أنَّه وابنته تجمعهما علاقة قوية، ولا يحب التفكير في غيابه عنها وعن المنزل بسبب عمله، مضيفاً أنَّ هذا الأمر يشعره بالاكتئاب لاضطراره إلى أن يبتعد عنها لأيامٍ وأوقاتٍ طويلة. وأشار النهار، خلال إجابته على السؤال الذي طرحه عليه عادل كرم خلال لقائه في برنامج "بيت الكل"، إلى أنه عندما يتحدث إلى ابنته عبر الإنترنت، ‏تتأثر وتكتم بكاءها إلى الداخل حتى لا يراها والدها بهذه الحالة، مما يجعله هو الآخر يتأثر ويريد البكاء لكنه يكتم مشاعره ويبدأ بتغيير الموضوع ويأخذان بالكذب على بعضهما بأنهما سيريان بعضهما قريباً.



ويبدو أنَّ هذه الإجابة التي لاقت ردود أفعالٍ من محبي النجم متأثرين بما قاله، لاقت بعض الانتقادات حول مبالغة النجم بالحديث عن تأثره، إذ علق بعض المتابعين على أنَّ هناك أشخاصا يغيبون عن أبنائهم وأهلهم بالسنوات بسبب الغربة، في مقابل أن النهار يغيب لساعاتٍ ويمكن لأيامٍ في أقصى تقدير ويجب عليه عدم المبالغة.



وتمكنت "ساندرا" ابنة معتصم، من أن تخطف الأنظار من والديها في أحدث ظهور لها معهما من داخل السيارة، وهم في طريقهم إلى حفل زفاف لأحد المقربين في العائلة، إذ نشرت والدتها لين، مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" في موقع انستغرام، وهي برفقة زوجها وابنتها، التي أتت بحركات طفولية تعبر عن عفويتها، إذْ كانت تتفاعل على أنغام أغنية "السلطان" التي يغنيها الفنان المصري محمد رمضان، وهو ما جعل الجمهور يتناقله بكثرة مشيرين من خلاله إلى جمال الطفلة وعفويتها.



وشارك النجم السوري معتصم النهار في احتفال الممثلة السورية هبة نور بعيد ميلادها، إذ شاركت نور متابعيها عبر انستغرام مقطع فيديو من أجواء الاحتفال، وهي تحمل في يدها شعلة مضيئة كانت موضوعة على قالب الحلوى للمناسبة، وعلقت عليه معربةً عن محبتها الكبيرة لأصدقائها الذين كانوا موجودين معها وهم: "ميلاد حنون، ومعتصم النهار وزوجته لين برنجكجي"، إذ قالت: "شكرا من كل قلبي لكل رفقاتي اللي كانو معي مبارح بحبكم كتير ويخليلي ياكم وتدوم هالجمعة الحلوة".

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