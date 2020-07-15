تراند اليوم : منتج أرطغرل في ذكرى الانقلاب الفاشل: كنا وسنظل هنا إلى ألف عام

وأضاف على حسابه في تويتر :" تحية لجميع أعضاء هذه الأمة العظيمة ، الذين هزموا أيدي الليل الغادرة ، التي تهيمن عليها شجاعتنا وثباتنا وإرادتنا القوية.. ليبارك ربي شهدائنا ويعطي قدامى المحاربين عمرًا طويلًا.. لقد كنا هنا قبل ألف سنة ، وسنكون هنا بعد ألف سنة".
يأتي هذا في الوقت الذي تحتفل تركيا، الأربعاء، بيوم "الديمقراطية والوحدة الوطنية"، إحياءً للذكرى السنوية الرابعة لإحباط المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد في 15 يوليو 2016.
وتشهد كافة ولايات البلاد، أنشطة وفعاليات يشارك فيها ممثلو كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وتمتد الفعاليات بهذا اليوم للبعثات والممثليات التركية في الخارج.
وتمتزج في هذا اليوم مشاعر الفرح بالحزن والفخر، إذ تستذكر الأسر التركية شهداءها الذين ارتقوا دفاعا عن وطنهم.