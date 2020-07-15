تراند اليوم : بعد خيانة زوجها.. سعودي شهير يشمت في طلاق روان بن حسين: الدنيا دوارة

لم يستطع نجم التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر أن يخفي سعادته بطلاق الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين بسبب خيانات زوجها المستمرة لها والتقاطها عدوى مرضية منه نتيجة علاقاته النسائية المتعددة.

وعلق جيلر على هذا الخبر، قائلاً: "الدنيا دوارة وأي أحد يظلم شخص ترجع له الأذية شكرا للكارما انتقمتي لي من بعض الأشخاص الظالمة مع إني ما أحب الشر والضر لأحد ومحب للسلام دائمًا".

وسبق أن اتهم ريان جيلر الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين بسرقة أمواله، موضحًا أنها أخذت منه مبلغاً ماليًا مقابل توثيق حساباته على السوشال ميديا، ولكنه اكتشف بعد ذلك أنه تعرض للنصب من قبلها هي وصديقتها.

وكانت روان بن حسين قد أوضحت أنها ترددت في الإفصاح عن مشكلتها خوفًا من لقب "مطلقة"، ولكن الحديث عن التحرش في الآونة الأخيرة شجعها على الحديث عن قصتها، التي اختتمتها بالقول: "اللهم لك الحمد.. ولا اعتراض على قضاء الله وقدره".

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وروت روان بن حسين تفاصيل قصتها التي كتبتها باللغة الإنجليزية في عدة منشورات على خاصية "ستوري" في "إنستغرام"، حيث كشفت أنها كانت تشعر طوال الوقت بالاضطراب وتلقي باللوم على نفسها، إلى أن وصل الأمر إلى توجهها للعلاج لاعتقادها أنها غير طبيعية.

وأكدت روان بن حسين أن زوجها نقل إليها مرضا عبارة عن فيروس جنسي باسم HPV16، ويعد من الفيروسات العالية الخطورة والمعروفة بأنها تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، وذلك بسبب خيانته لها مع نساء مختلفات وبشكل عشوائي.

كما أكدت أن قرار الانفصال عنه جاء بسبب خيانته لها، مضيفة كذلك أنها لم تر ابنتها منذ شهر؛ لأن لديها مشكلة في جواز سفرها وهو ما حرمها من السفر لرؤيتها.