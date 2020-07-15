إرجاء جلسة محاكمة فضل شاكر.. ما السبب؟

متابعة بتجــــــــــرد: أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن هيئة المحكمة العسكرية الدائمة أرجأت جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر الى 16 كانون الأول المقبل. وبحسب الوكالة، فقد تقرر إرجاء الجلسة لتعذر سوق شاكر لأسباب إمنية. يذكر أن فاضل شاكر يحاكم بجرم التدخل في أعمال إرهابية قام بها إرهابيون، من خلال تقديم خدمات لوجستية لهم.

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