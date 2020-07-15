روان بن حسين تُفجّر مفاجأة: أصبت بفيروس جنسي بسبب خيانة زوجي لي!

متابعة بتجـــــــــــرد: فجّرت الفاشينيستا الكويتيّة روان بن حسين مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلنت في مجموعة قصص قصيرة على إنستغرام إنفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريفي، بعدما نقل لها فيروس الورم الحليمي البشري بسبب علاقاته الجنسية المتعدّدة.

“كأم عزباء، اضطررت الى بيع مجوهراتي من أجل الصرف على ابنتي الّتي لم أرها منذ شهر، وها أنا أحاول إخراج جواز سفر لها لتعيش معي”، تسرد روان بن حسين المعاناة الّتي تعيشها اليوم لمتابعيها.

وكشفت عن بعض التفاصيل الصادمة، فدوّنت “في كلّ مرةٍ كنت أغضب لأنني كنت الملامة على كل أخطائه، واتّهمني البعض بالجنون وأنني شخصيّة غير متّزنة نفسيّاً لأنني أمسكت بزوجي مع فتيات. زوجي مريض نفسياً ونرجسي لكنني بقيت معه لأنني أحببته وحاولت تغييره”.

وصدمت روان بن حسين الجمهور بالقول “زوجي ووالد ابنتي الوحيدة لونا قد تسبب لي بفيروس HPV16 الجنسي، بسبب خيانته لي مع نساء”.

وتحدّثت روان عن نظرة المجتمع بالقول “كنت أفكّر أنهم سيشيرون إليّ بأصابعهم ويقولون: هذه المطلقة. ففضّلت سابقاً البقاء في علاقة سامة. أمّا اليوم فأنا متحمسة لفتح صفحة جديدة مع ابنتي”.