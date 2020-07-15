إلغاء مهرجان “تيلورايد” السينمائي بسبب تفاقم جائحة كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: ألغي مهرجان “تيلورايد” السينمائي الذي ينظم في جنوب غرب الولايات المتحدة، بسبب تفاقم جائحة كوفيد-19 في هذه المنطقة.
فقد كان من المقرّر إقامة المهرجان من الثالث من أيلول/سبتمبر إلى السابع منه، لكن المنظمون اضطروا إلى إلغائه في نهاية المطاف.
وكان “تيلورايد” يستقطب سنوياً إلى هذه المدينة الصغيرة في كولورادو نجوم هوليوود لعرض الأفلام الأولى والحفلات. وقال المنظمون لوكالة فرانس برس: “مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 إلى ما لا نهاية والفوضى التي يسببها على الصعيد الوطني، تتعرض أفضل الاستراتيجيات للتهديد”.
وأضاف هؤلاء: “لا يهم عدد الأشخاص من بيننا الذين سيضعون كمامات أو سيحترمون إجراءات التباعد الجسدي، فقد تفاقمت الجائحة ولا يمكن التفريط بصحتكم وسلامتكم”.
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