تراند اليوم : بعد تشريح جثتها.. بيان من أسرة الممثلة الأمريكية "نايا ريفيرا"

أصدرت عائلة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا بيانًا، بعد يومين من العثور على جثتها بعد اختفائها في بحيرة بيرو قرب لوس أنجلوس أثناء رحلة بالقارب مع نجلها في الأسبوع الماضي.

وعثر على جثة ريفيرا البالغة من العمر 33 عامًا أمس الأول بعد خمسة أيام من اختفائها خلال رحلة بحرية مع ابنها جوزي.

وكانت السلطات قالت الأسبوع الماضي إنها تعتقد أن ريفيرا التي اختفت منذ يوم الأربعاء غرقت، بعد استئجارها زورقاً على بحيرة بيرو قرب لوس أنجلوس، مع نجلها جوزي الذي عثر عليه سالمًا.

وبعد ساعات فقط من نشر نتيجة تشريح الجثة، تحدثت عائلتها للمرة الأولى. وقالت مدير أعمال الممثلة الراحلة، جلاديس جونزاليس، إن الأسرة تشكر الذين شاركوا في مهمة الإنقاذ.

وأضافت: "نحن ممتنون للغاية لتدفق الحب والصلاة من أجل نايا وجوزي وعائلتنا خلال الأسبوع الماضي". وتابعت: "بينما نحزن على فقدان أسطورتنا الجميلة، فنحن محظوظون لتكريم إرثها الأبدي وروحها المغناطيسية. كانت نايا موهبة رائعة ولكنها كانت شخصًا أكبر، وأمًا، وابنة، وأختًا".

ومضت الأسرة لتقول: "شكرًا لرجال ونساء مقاطعات مقاطعة فينتورا وتولاري وعمدة مقاطعة سان لويس أوبيسبو على التزامكم وجهودكم الثابتة للعثور على نايا".

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وتابعت: "نقدم الشكر والامتنان اللامتناهيين للأبطال الذين عثروا عليها. شكرًا لأصدقائها وزملائها ومعجبيها على الدعم المستمر".

وكان طفلها أخبر المنقذين أنه ووالدته نزلا إلى الماء للسباحة، لكنها لم تعد إلى الزورق. ووجد الطفل نائمًا في الزورق حين فات موعد إعادته. وعثر على سترة نجاة على الزورق، وأخرى كان يرتديها الطفل.

وأظهر الفحص الطبي أن سبب وفاة ريفيرا بسبب الغرق. ولم يتم تحديد أي إصابات أو أمراض مؤلمة خلال تشريح الجثة، و يوجد ما يشير إلى أن المخدرات أو الكحول كان له دور في وفاتها.

ومن المتوقع أن يقام حفل تأبيني لنجمة مسلسل "جلي" في وقت لاحق.

واشتهرت ريفيرا بدور "سانتانا لوبيز"، في مسلسل "جلي" على قناة "فوكس" الأمريكية. وظهرت تقريبًا في كل حلقات السلسلة الكوميدية ــ الموسيقية التي انطلقت عام 2009 إلى عام 2015. ونعتها أسرة المسلسل عبر "تويتر".