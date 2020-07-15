تراند اليوم : مؤلف "صعيدي في الجامعة الأمريكية" يفتح النار على "الشريف" لرفضه المشاهد الساخنة

شن الكاتب والسيناريست المصري، مدحت العدل، هجومًا لاذعًا على الممثل يوسف الشريف، عقب تصريحه برفض أداء المشاهد الساخنة في الأعمال التي يقوم ببطولتها.

وعلى الرغم من نفي الشريف نفيه التصريح المنسوب إليه حول رفضه ملامسة الفنانات خلال التصوير، مؤكدًا أن الأمر يتعلق فقط بالمشاهد الساخنة، إلا أن العدل وصفه بـــ "المنافق وقليل الموهبة".

وقال العدل خلال مداخلة تليفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي لبرنامج "القاهرة الآن" على فضائية "العربية الحدث": "هناك ناس ينافقوا التيار السائد فيبان مؤدب ولطيف والله أعلم بيعمل إيه برة الفن وأنا معنديش مشكلة أن ده يبقى بينك وبين نفسك أنت حر مع أن ده قلة موهبة".

وتساءل مؤلف فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" موجهًا حديثه إلى الشريف: "أنت بتنقذ واحدة من قدام عربية هتنقذها إزاي بالريموت كنترول يعني ولا هتمسكها فأنت راجل جزء من عملية إبداعية".

واستدرك: "حضرتك قررت أنك تمثل من غير ما تلمس ست.. أنت حر طالما المنتج والمخرج قبلوا لكن لما تطلع تقول كده يبقى بتدين بشكل ضمني الممثل زميلك اللي هيعمل الدور ويمسك الست ويبقى حضرتك بتقول أنا بطل وأنا أخلاقي واللي بيمسك ممثلة بتمثل دور أمه وبيحضنها لأنه جاي من السفر يبقى مش محترم".

وكان الكاتب والسيناريست وحيد حامد اتهم في تصريحات سابقة الشريف بالعمل على نشر الفكر السلفي في الفن، وذلك على حد تعبيره خلال مقابلة مع الإعلامي وائل الإبراشي لبرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية مؤخرًا.

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وقال حامد تعليقًا وحيد على شروط الشريف في أعماله ورفضة للعري واللمس والمشاهد الجريئة، إنه يتحدى إذا كتب هذا الشرط في عقود أعمال مع المنتج تامر مرسي وشركة "سينرجي".

وتساءل حامد في سياق رده: "هل لا تلمس الممرضة والطبيبة المريض، ولماذ يتم التعامل بندية فهي الآن تعمل في كل المجالات وتختلط بكل الرجال حتى السيدة البسيطة فهي تنزل إلى السوق وتختلط أيضًا بالرجال". وطالب حامد بوقف نشر الفكر السلفي في المجتمع.

وكان الشريف صرح في مقابلة تليفزيونية مؤخرًا: "في قيود أنا بحطها لنفسي زيادة عن أي حد تاني، ودي حقيقة حتى لو وصلت لدرجة العقود.. دي حقيقة بقالها 10 سنين أو أكتر، ده من بعد فيلم هي فوضى، بدأت أفكر بالطريقة دي.. دي حرية شخصية طالما مبضرش حد.. أنا مبستريحش لو بقي فيه مشاهد ساخنة أو فيها قبلات.. دي قاعدة بطبقها على نفسي بس.. بدأت أحط قيود لأن قبل كده في منتجين اتفقت معاهم على ده ووقت التنفيذ غيروا كلامهم".

وتابع: "وهنا أنا لا أزايد على زملائي أو إني أحسن منهم، بالعكس كلهم ليهم الاحترام ومنهم من يقدمون أعمالا محترمة دون أن يتعمدوا هذه الطريقة.. عشان بس الكلام ميتفهمش إني بزايد عليهم أو بقول إني أحسن منهم.. خالص".



