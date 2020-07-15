من رمز الرشاقة للأوفر ويت.. أبرز صور كاتي بيري في حملها الأول

أشعلت صور مغنية البوب العالمية كاتي بيري "Katy Perry "اثناء ممارسة رياضة السباحة والغطس وهي حامل وبصحبة خطيبها الممثل أورلاند بلوم "Katy Perry "، مواقع السوشيال ميديا حيث تغيرت هيئتها بشكل كبير وزاد وزنها كثيرًا، وتحولت من رمز الرشاقة للـ"أوفر ويت" ليبدو واضحًا أنها بأخر أسابيع الحمل وعلى موعد قريب من وضع مولدها الأول.

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وظهرت بيري البالغة من العمر 35 عامًا وهي

مرتدية مايوه باللون البنفسجي والذي اظهر حملها بشكل كبير، وحمل توقيع دار أزياء " Eres"، والذي يقدر ثمنه لـ 370 جنيه إسترليني، بينما ظهر خطيبها وهو يمارس رياضة التزلج على المياه وركوب الأمواج.

ويذكر أن نجمة البوب العالمية والممثل بلوم ارتبطا عام 2016، واعلنا خطبتهما بشهر فبراير الماضي وبالتحديد في عيد الحب، وكشفت عن حملها الأول بلوم

بمارس الماضي، مؤكدة أنهما يتأخروا في خطوة الزواج خوفًا من المسئوليات التي تقع على كاهل الطرفين بعد الزواج، ويشاء القدر أنهم عقب تحديد موعد للزواج يتم تأجيله بسبب فيروس كورونا.

فيما أعلن بلوم في تصريحات إعلامية سابقة أنه مشتاق ومتحمس لاستقبال طفلته الأولى من خطيبته بيري، مؤكدًا أن لحظات الولادة التي تخرج كائن جديد على كوكب الأرض تكون ساحرة واصفا المولود الجديد بالملاك.

وكان اخر أعمال بيري أغنية "smile" والتي تعتبر أحد أغاني الألبوم الخامس لها، والذي من المقرر طرحه بشكل كامل بشهر أغسطس القادم.

صور كاتي بيري قبل واثناء الحمل

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