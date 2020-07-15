نيللي كريم: “نمرة اتنين”.. حالة خاصة

متابعة بتجـــــــــــرد: أعربت الفنانة المصرية نيللي كريم عن سعادتها بالانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد “نمرة اتنين”، وجهوزيته للعرض حالياً عبر “المنصات الإلكترونية” التي اعتبرتها في تصريح لصحيفة “الراي” من التجارب الناجحة لخلق نوع جديد من المشاهدات، و”هي نافذة جديدة، وطرح أنواع جديدة من أشكال الدراما المصرية”.

وكشفت كريم أن المسلسل بأكمله “حالة”، حيث يتألف فقط من 8 حلقات، وهذه الحلقات «منفصلة متصلة»، حيث تضم في كل حلقة شخصية جديدة بأبطال جدد، بالإضافة إلى مخرج ومؤلف جديدين لكل حلقة. وأشارت إلى أن هذا الأمر في مجمله حالة خاصة ممتعة وشيّقة لها، أن تكون مع كل هؤلاء في عمل فني واحد متكامل، لافتة إلى أن هذا النموذج يقدم بالفعل في الخارج، خصوصاً في الدراما العالمية.

وعن مشاريعها الدرامية في رمضان المقبل، قالت إنها لم تعقد النية حتى الآن على أي عمل جديد، وفي انتظار “الورق” ومشاورات للاختيار.