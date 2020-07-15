فيديو .. فاضل جمعة يطرح كليب اترك غرورك

طرح الفنان فاضل جمعة أحدث كليباته، والذي يحمل اسم اترك غرورك، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب اترك غرورك من إخراج حسن حاجي، والأغنية من كلمات مشاري Advertisements خلف، وألحان وتوزيع أحمد أسدي. خلف، وألحان وتوزيع أحمد أسدي. يذكر أن الفنان فاضل جمعة طرح مؤخرًا أغنية بعنوان ضناني الشوق، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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