متابعة بتجـــــــــــرد: بعد الضجة التي أثيرت سبب منشور كتب عبر صفحة الكاتبة عنود الخالد عن انفصالها عن النجم السوري عباس النوري، تبين أن ما نشر غير صحيح، وتم تداوله بعد كتابته من مجهول.
وأعلنت عن هذا الامر النجمة السورية شكران مرتجى من خلال صفحتها على “فيسبوك”، حيت نشرت منشوراً أوضحت فيه حقيقة ما حصل وكتبت: “تلفون الغالية عنود الخالد مسروق يعني لا تصدقوا شي. إشاعة”.
وأضافت: “بيجننوا وان شاء الله ع طول العمر وشكراً لللجميع”.
وكانت قد انتشر في الساعات الأخيرة منشوراً عبر صفحة الكاتبة المميزة وأعلنت خلالها عن انفصالها عن زوجها بعد 31 عاماً من الزواج، وتم إغلاق الصفحة بعدها بشكل نهائي، فظن الجميع أنها غاضبة ومستاءة من التعليقات.
كانت هذه تفاصيل خبر شكران مرتجى تضع النقاط على الحروف في قضية إنفصال عباس النوري وزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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