أصالة تكشف تفاصيل ألبومها الجديد "لا تستسلم"

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري عن تفاصيل ألبومها الجديد، وتعاونها مع المنتج سهم، والذي أشرف على ألبومها الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستغرام".

وكتبت أصالة: "بكلّ المحبّة والاحترام والتّقدير أريد أنّ أُشكر النبيل الغالي سهم وأستهلّ بشكّره على إشرافه على ألبومي الّذي والحمد لله كثيرًا قد اكتملّ".

وتابعت:"وكذلك أشكره جدًّا على وقت طويل أنا أعلم بأنّه وقت غالٍ وثمين قضاهم بإشرافه أيضًا على أدائي في أغلب أغنياتي ليعطي كلّ أغنية حقّها بجميع زوايا الشّعور أغنيات عملي القادمّ والّذي سيحمل بإذّن الله اسم (لا تستسلمّ) للشاعر الأمير سعود بن محمّد العبد الله".

وأضافت: "سهم صانع مُهمّ كرسّام يُتابع جميع تفاصيل لوحته بانتباه وحبٍّ بالغ ورقيّ كان لتوجيهاته كلّ الفرّق للأجمل والأصدق، لا اعلم على أيّ لوحة جميلة أُنجزت بكلّ حبّ وشغف، أنا أوّ كلّ واحد منّا نراهن فجميعهم كحزمة ورد ضمّتها يد طيّبة جميلة أمينة".

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واستكملت: "كانت فكرته بأنّ نُنصف رقم 20 بضمّ عشرين عمل في كلّ واحد منهم عشنا أيّامًا طوال لمّ يكنّ لعناها طعم ألم بلّ شغف وسعي بكلّ فرح وإصرار على إكمال لوحتنا لنأمل حين ستصبح بين أيديكم أنّ تّفرحكم أوّ تعبّر عنّ ما لايستطيع الكلام مرّات بالتّعبير عنه وقدّ يعجز وأخيرًا أكرّر شكري وامتناني لمن كان رائدًا مع قليل مثله، شكرا سهم".

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