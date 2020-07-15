نشر النجم راغب علامة بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر راغب علامة أثناء قضاءه إجازته الصيفية، في اصطياد السمك بدولة لبنان. Advertisements يذكر أن النجم راغب علامة طرح مؤخرًا كليب بعنوان إللي باعنا، والكليب من إخراج زياد خوري، والأغنية من كلمات محمد البوغة، وألحان محمود خيامي، وتوزيع مدحت خميس، كما كسر الكليب حاجز الـ 80 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور .. راغب علامة يصطاد السمك في إجازته الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.