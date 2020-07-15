مروان حامد يبدأ تجهيزات «كيرة والجن» باختيار أماكن التصوير

بدأ المخرج مروان حامد في اختيار أماكن تصوير واستوديوهات فيلمه الجديد "كيرة والجن"، الذي من المفترض عرضه خلال العام الجاري، على أن يتم التصوير في الأسبوع الأخير من يوليو.

وقالت مصادر، إن مروان حامد عاين عددا من الأماكن المرشحة للتصوير سواء داخليًا أو خارجيًا تمهيدًا لبدء التصوير خلال أيام بمشاهد تجمع كل أبطال الفيلم وعلى إلى رأسهم كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري.

وأشار إلى أن فريق العمل كان قد انتهى منذ أيام من التفاصيل الكاملة الخاصة بالترشيحات لفريق عمل الفيلم، حيث يشارك في العمل سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل وآخرون وهو من إنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ويرصد الفيلم حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي.

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