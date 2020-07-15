المغربي محمد الريفي يتعاقد مع شركة إنتاج جديدة

طمأن المنتج رائد ترك جمهور النجم محمد الريفي، والفائز بالنسخة الأولى من برنامج "أكس فاكتور" عن سلبية نتائج تحاليل كورونا للمرة الثانية، بعد عودته إلى وطنه بعد أن ظل في مصر لمدة تزيد عن 6 أشهر رفقة زوجته، بسبب الإجراءات الاحترازية التي فُرضت للتصدي لجائحة كورونا.
وتعاقد الريفي مع شركة لإنتاج عدد من الألبومات الغنائية من العيار الثقيل لتعيده بقوة إلى الساحة الغنائية.
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