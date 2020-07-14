بـالصور .. أحمد الفيشاوي يشعل "إنستجرام" بقبلة من زوجته

نشر الفنان أحمد الفيشاوى، مجموعة صور جديدة عبر حسابه الرسمي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "الفيشاوي" في الصور بإطلالة رومانسية، برفقة زوجته ندى الكامل وهى تُقبله، معلقاً: "يوم واحد من الإجازة".

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وفى سياق آخر، ينتظر "الفيشاوى" طرح

فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" الذى انتهى من تصويره منذ فترة، والعمل قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى، وهو بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.

يذكر ان، أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود وكريم قاسم، محمد ممدوح "، من إخراج: طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى.