طرحت الفنانة أمينة خليل الإعلان الرسمي لفيلم صاحب المقام، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وفيلم صاحب المقام من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، وبطولة كل من آسر ياسين، يسرا، أمينة خليل، ريهام عبدالغفور، محمود عبدالمغني، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد،هالة فاخر، إنجي المقدم، نسرين أمين، محمد عادل، وائل الفشني، حسن يوسف، محمد رضوان.
وتدور أحداثه حول شاب يقع في العديد من المتاعب في حياته، ويصبح الأمل الوحيد يكمن في امرأة تحاول مساعدته على التقرب من الله.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. أمينة خليل تطرح البرومو الرسمي لـ صاحب المقام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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