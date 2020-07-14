فيديو .. أمينة خليل تطرح البرومو الرسمي لـ صاحب المقام

طرحت الفنانة أمينة خليل الإعلان الرسمي لفيلم صاحب المقام، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وفيلم صاحب المقام من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، وبطولة كل من آسر ياسين، يسرا، أمينة خليل، ريهام عبدالغفور، محمود عبدالمغني، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد،

هالة فاخر، إنجي المقدم، نسرين أمين، محمد عادل، وائل الفشني، حسن يوسف، محمد رضوان.

Advertisements

وتدور أحداثه حول شاب يقع في العديد من المتاعب في حياته، ويصبح الأمل الوحيد يكمن في امرأة تحاول مساعدته على التقرب من الله.