نبيلة عبيد تعرض أسرار حياتها في كتاب جديد

متابعة بتجـــــــــــرد: قررت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، أن تحكي مشوارها الفني في كتاب.
ويعمل المؤلف والناقد السينمائي المصري محمود قاسم على الكتاب، الذي يحتوي على شرح واستعراض لتاريخ نبيلة عبيد الفني، الذي بدأ عام 1961، حسبما قالت صحيفة “النهار” اللبنانية.
وكان آخر أعمال نبيلة عبيد الفنية سينمائيًا هو فيلم “ما فيش غير كده” عام 2005، لكنها قدمت عملًا تلفزيونيًا في شهر رمضان الماضي بعنوان “سكر زيادة” بمشاركة نادية الجندي.
ويعمل المؤلف على أن يتضمن الكتاب تفاصيل جديدة عن أعمال نبيلة عبيد وتعاملها مع المخرجين والممثلين على مدار تاريخها الفني.
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