هيفاء وهبي تكشف تفاصيل أزمتها مع مدير أعمالها

تصدرت النجمة هيفاء وهبي تريند مؤشر البحث جوجل بعد مداخلة هاتفية قامت بها ببرنامج "الحكاية" كشفت من خلالها عن أزمتها مع مدير أعمالها السابق محمد الوزيري.

وقالت :" تعرضت لقضية نصب كبيرة.. بيتي في مصر شخص دخل فيه بالقوة واستولى عليه، وأنا اللي دافعة ثمنه".

وأضافت: "أنا بطالب بحقي بقوة القانون المصري، وعلى ثقة إني سأحصل على حقي حتى لو طال الوقت.. اللي بيلجأ للقضاء دائما بيبقي كسبان في النهاية".

وكان محامي هيفاء وهبي تقدم ببلاغ ضد محمد الوزيري، يتهمه بالاستيلاء على 63 مليون جنيه من أموالها، واستغلال توكيل عام كانت فعلته له، وأضافت "هيفاء" في اتهامها أن "الوزيري" استغل هذا التوكيل واستولى على أموالها.

من جانبه، لم يعلق محمد الوزيري حتى الآن على البلاغ الذي تقدمت به هيفاء وهبي.

الغريب أن قبل انتهاء علاقتهما بأسابيع كان يغرد "الوزيري" لهيفاء وهبي بعبارات غزل، وكان لا يترك فرصة إلا ويعبر عن اعتزازه بها.

وخلال فترة تعاونهما، ترددت شائعات تزعم استعدادهما للزواج، ولكن قيل وقتها إن عائلته تعارض هذه الزيجة.

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