شكرا لقرائتكم أميتاب باتشان وابنه بالمستشفى بعد إصابتهما بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت نتائج اختبار فيروس كورونا للنجم البوليوودي أميتاب باتشان (77 عاما) بأنه مصاب بالوباء وأدخل، السبت، إلى أحد مستشفيات بومباي مع ابنه ابهيشيك الذي تبيّن أنه مصاب أيضا.

وقال باتشان لمتابعيه، البالغ عددهم 43 مليون شخص على "تويتر": "لقد أثبتت إصابتي بالفيروس وأدخلت إلى المستشفى".

وأضاف "أطلب من كل الذين التقوا بي في الأيام العشرة الماضية أن يخضعوا للاختبار!".

وأوضح ابنه أبهيشيك أنهما "أدخلا المستشفى بسبب أعراض خفيفة".

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ويعشق الملايين من الهنود أميتاب باتشان ويتابعونه باستمرار. وكل عام في 11 أكتوبر، يتجمع محبوه أمام منزله في بومباي لمناسبة عيد ميلاده.

وأصبح هذا الممثل الملقب "بيغ بي"، شهيرا في أوائل السبعينات عندما بدأ التمثيل في أفلام ضخمة مثل "زنجير" و"شولاي".

وبعد نصف قرن تقريبا، ما زال موجودا على الساحة الفنية يشارك في أفلام ويحقق نجاحات كبيرة.

أما ابنه ابهيشيك باتشان (44 عاما)، فهو أيضا ممثل ومنتج ناجح وهو زوج ملكة جمال العالم السابقة أيشواريا راي التي أصبحت أيضا نجمة في السينما الهندية.

وتعد الهند ثالث الدول من حيث عدد الإصابات، إذ سجلت 820,916 إصابة بفيروس كورونا المستجد أدت إلى 22,193 وفاة.