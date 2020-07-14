اشرف زكي يقضي على حلم عمر كمال بالتمثيل ويستبعده من فيلم «زنزانه 7»

أزمة كبيرة نشبت خلال الأيام الماضية بخصوص الإعلان عن مشاركة عمر كمال في فيلم «زنزانة 7»، وهو ما أثار حفيظة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والذي كشف أنه في حال تأكده من هذا الأمر سيوقف على الفور تصاريح الفيلم، نظراً لأن عمر كمال لم يحصل على تصريح من النقابة بالتمثيل.

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وفي أول رد فعل من عمر كمال على هذا الأمر، كشف أنه يقدم الأغنية الدعائية للعمل، ولا يظهر فيه كممثل كما تردد، كاشفاً أنه انتهى من تصوير الأغنية الخاصة بالعمل، وستكون ضمن أحداثه.

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إلا أن الشركة المنتجة لـ«زنزانة 7» قررت تجنب أية مشكلات قد تحدث، سواء مع نقابتي المهن التمثيلية، أو الموسيقيين، وكشفت استبعاد كمال من الفيلم تماماً، وذلك استجابة لتصريحات النقيب أشرف زكي.

فيلم زنزانة 7 بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري، ومايا نصري، وهو من إخراج إبرام نشأت.

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