إيه الهبل ده؟!.. مي كساب تعلّق على أزمة يوسف الشريف بسبب رفضه القبلات

دافعت الفنانة مي كساب عن الفنان يوسف الشريف بعد الهجوم عليه من زملائه بالوسط الفني، لإعلانه رفضه لتقديم قبلات أو مشاهد حميمة في أعماله الفنية.

وغردت مي كساب عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلة: «وفي يوم بابا صلاح عبد الله زعقلي وقالي ما تقوليش رأيك في زميل أو شغله أو آرائه ما يصحش عيب قولتله حاضر مش هاعمل كده تاني النهارده حسيت جداً بكلامه إيه الهبل ده إيه الأوفر ده انتو مالكم بيوسف الشريف مضايقكم قوي كده ليه هوه حر حر بتطالبو بالحرية والديمقراطية بمنتهى الديكتاتورية».

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وأثار يوسف الشريف حالة من الجدل الواسع بسبب بعض الآراء التي صرح بها عن معتقداته والقيود التي يضعها لنفسه في أعماله منها رفض القبلات والأحضان والمشاهد الساخنة.

وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتاً إلى أنه له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره.

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