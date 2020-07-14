بالفيديو: مصطفى الآغا في المستشفى يجري عملية جراحية لازالة "البذل القطني"

خضع الإعلامي السوري مصطفى الآغا يوم الأحد لعملية جراحية لإزالة "البذل القطني".

ونشر الآغا مقدم برنامج "صدى الملاعب" على شاشة "إم بي سي"، عبر صفحته الشخصية بموقع إنستغرام، مقطع فيديو من داخل المستشفى وعلق قائلا: "أجريت اليوم في المستشفى السعودي الألماني في دبي، عملية بذل قطني بسيطة لإزالة الضغط من الدماغ".

ونظراً لكثرة تلقي الآغا الرسائل التي تدعوه لطمأنه جمهوره عليه كتب منشورا مطولاً عبر "انستقرام" قال فيه: " محبة الناس ثروة أهم من المال ، ودفء العائلة سند وملجأ ووطن ، والصحة الجسدية والنفسية هبة من الله وبنفس الوقت مسؤوليتك أنت، والاخلاق وطيب النفس أهم من الشهادات والخلفيات الاجتماعية والمكانة المزيفة..وراحة البال امنية الامنيات .فمن كانت عنده كل هذه الامور كان ( صاحب السعادة)... اللهم اجعلنا منهم شكرا لكن من سأل واطمأن انا بخير وقاعد على قلبكم".