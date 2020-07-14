رسالة غامضة من مي كساب بعد إنفصال زوجها عن أورتيجا

بعد إعلان إنفصال زوجها عن صديقه أورتيجا، فاجئت الفنانة مي كساب جمهورها بمنشور عبر صفحتها الشخصية على "تويتر" يحمل كلمات غامضة أثارت تساؤلات عديدة حول سببها والشخص المستهدف.

وكتبت في المنشور "لنا في الله ظن لا يخيب"، وعلقت عليها قائلة: "ربنا هو اللي عالم بينا وهو العدل والحق لو عرفت سهل تضحك على الناس عمرك ما هتعرف تضحك على ربنا".

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المنشور ووربط البعض رسالة الفنانة المصرية بمقطع الفيديو الذي قام أورتيجا بنشره وأعلن من خلاله انفصاله الفني عن أوكا، مؤكدا أنه لا يوجد خلافات بينهما وأن الانفصال جاء بناءا على طلب الطرفين، وهو الأمر الذي فسره البعض بوجود خلافات قوية بينهما أدت إلى هذا الانفصال.

من جهة ثانية، انتهت مي من تسجيل عدد كبير من أغاني ألبومها الجديد والذي من المقرر طرحه نهاية العام الجاري، حيث تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ومنهم حسن عطية وعزيز الشافعي ومحمد عاطف وتامر علي.

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