"ولهان" لراشد الماجد تتجاوز 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

القاهرة - لايف ستايل
فاجأ الفنان راشد الماجد جمهوره بطرح أغنية "سنغل" في الأسواق بعنوان "ولهان" مساء (الجمعة) على قناته في "يوتيوب"، لتحصد خلال 3 أيام 2 مليون و 200 ألف مشاهدة عبر اليوتيوب، ويقول مطلعها: "تضيق وآمِدّ النظر للسما فوق.. واهيم بين أفلاكها يمكن ألقاك، لا انت عرفت اللي بلاني من الشوق.. ولا السما تسعها وش قد أنا أهواك".
ونشر راشد الماجد مقطعاً من الأغنية عبر حسابه على "انستقرام"، معلقاً: "الأغنية من إنتاج شركة روتانا، ومن كلمات رمز وألحان أحمد الهرمي".
يذكر أن راشد انتهى من تسجيل نصف ألبومه الغنائي الجددي، ولم يكشف ما إذا كانت "ولهان"، ضمن أغاني الألبوم الجديد المنتظر طرحه قريباً أم لا.
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