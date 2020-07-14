متحولة جنسيا بطلة "عرس الحارة"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





ستخوض جويل بدر تجربة التمثيل في عمل درامي سوري بعنوان "عرس الحارة".

ولعل الجديد في الأمر ان بدر بطلة المسلسل خضعت لعملية تغيير الجنس. وكانت بدر مقدم البرامج اللبناني عبد الوهاب بدر الدين، لكن سرعان ما تحول جنسياً وعاد في شكل أنثى ليقتحم مجال الفن.

وكشف الكاتب مروان قاووق أنه سيبدأ العمل على مسلسل بيئة شامية جديد بعنوان "عرس الحارة"، والذي تدور أحداثه في عهد الاحتلال العثماني.

ونشرت جويل بدر صورة تجمعها بالكاتب السّوري مروان قاووق مع الممثل السّوري علي كريم الشهير بشخصية العقيد "أبو النار" بسلسلة أجزاء باب الحارة.

أثارت الشخصية الكثير من الجدل والتساؤلات حولها منذ اللحظة الاولى لظهورها، خاصةً بعد تصحيح جنسها كما صرحت وخوضها المجال الفني.

Advertisements

وقالت في إحدى تصريحاتها إنها لا تعتبر نفسها متحولة أو مثلية، فهي متصححة جنسياً، وتكلمت عن كل المراحل التي مرت بها حتى أجرت العملية الجراحية وأصبحت امرأة، وأضافت أنها كانت قد اتخذت قراراً بعدم إجراء العملية لكن تراجعت.

وقبل عام تقريباً خلعت جويل بدر الحجاب الذي كانت ترتديه، موضحة في مقابلة صحافية أنها خلعته بسبب التعليقات التي كانت تتلقاها، كما أطلقت جويل عدة أغاني "شجرة مزينة"، وأغنيتة "الطربوش".

وتتحضر جويل بدر لعقد قرانها قريباً من رجل يدعى حسين، والذي جمعتها به علاقة عاطفية لمدة عام، وكشفت أنها واجهت بسبب علاقتها معه العديد من الانتقادات وعانت بسبب كلام الناس، للتأكد من صحة ما تفعله من خلال مفتٍ شرعي يخصّ مذهبها الديني.