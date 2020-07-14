هيدى كرم زوجة أحمد زاهر فى مسلسل «لؤلؤ» مع مى عمر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة هيدى كرم لتصوير مشاهدها فى مسلسل" لؤلؤ"، حيث تظهر خلال الأحداث بشخصية "داليا" زوجة الفنان أحمد زاهر، ضمن أحداث العمل.

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر بدء تصوير مطلع شهر أغسطس المقبل، وتخوض به مى عمر أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية.

وتعمل مى على التحضير والاستعداد للعمل من خلال إجراء العديد من البروفات على الاستعراضات الأغانى لاسيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة، ويشارك فى بطولة المسلسل أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل.

يذكر أن آخر أعمال هيدى كرم هو مسلسل "الزوجة 18" فى رمضان قبل الماضي، من بطولة حسن الرداد، ناهد السباعى، سلوى خطاب، شيماء سيف، ايناس كامل، بيومى فؤاد، محمود البزاوى، محمود الليثى، كوكى، ايه سماحة، ومن تأليف كل من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكرى.