انفصال الممثل آرمي هامر عن زوجته إليزابيث تشامبرز بعد 10 أعوام من الزواج

رنا صلاح الدين - بعد أقل من شهرين من الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لزواجهما، انفصل ممثل هوليوود أرمي هامر وزوجته إليزابيث تشامبرز.

شارك الممثل البالغ من العمر 33 عامًا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، يوم الجمعة ليعلن نبأ الانفصال مع صورة تجمعهما.

وكتب: "ثلاثة عشر عامًا كأصدقاء مقربين، وزملاء روح، وشركاء، ثم آباء. لقد كانت رحلة لا تصدق، ولكن قررنا معًا طي هذه الصفحة والانتهاء من هذا الأمر".

وأضاف نجم the Call Me By Your Name خلال مشاركته " ستكون أولوياتنا في هذا الفصل الجديد من حياتنا هي أطفالنا، إلى جانب علاقتنا كوالدين وأصدقاء أعزاء".

وتابع قائلًا "نتفهم أن تكون هذه الأخبار مسار للنقاش العلني بالنظر لوضعنا شخصيات عامة، لكن، لمصلحة أطفالنا وأسرتنا، نرجو منكم منحنا الخصوصية والتعاطف والحب خلال هذه الفترة".

فيما شاركت تشامبرز، 37 عامًا، نفس الرسالة الذي شاركها هامر، وذلك على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام أيضًا، بعد أسابيع قليلة من الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لزواجهما.

وكتبت تشامبرز خلال الاحتفال بذكرى زواجهما: "عشر سنوات كزوجين، واثني عشر معًا، وثلاثة عشر عامًا كأفضل صديقين. عيد زواج سعيد يا حبيبي، ممتنة لك بشدة".

كان الثنائي المنفصل قد تزوجا في عام 2010 ولديهما طفلان، هما الابنة هاربر التي تبلغ من العمر 5 سنوات والابن فورد البالغ من العمر 3 سنوات.

في الأسابيع الأخيرة، كانت الأسرة المكونة من أربعة أشخاص، تتخطى محنة جائحة فيروس كورونا في منتجع جزيرة كايمان، بالم هايتس، حيث شاركت إليزابيث عددًا كبيرًا من الصور خلال عزلتهم الذاتية.

وكتبت تشامبرز على إنستغرام في أبريل: "نحن حاليًا في الحجر الصحي في جراند كايمان، وهو أمر لم يكن مخططًا له عندما غادرنا لوس أنجلوس قبل 5 أسابيع متوجهين إلى نيويورك"

وأضافت "بسبب قيود السفر وإغلاق المدارس وحقيقة أننا كنا نخطط للتواجد هنا مع عائلتنا الممتدة بعد أسبوعين لقضاء عطلة الربيع، اتخذنا هذا القرار من أجل صحة وسلامة عائلتنا.

الجدير بالذكر أنه في عام 2013، تحدث الزوجان إلى مجلة Town & Country عن علاقتهما الرومانسية، وكيف احتاجت تشامبرز إلى بعض الإقناع قبل أن تعطي موافقتها على الارتباط بهامر كزوج.

سردت اليزابيث في المقابلة كيف حاول ارمي إقناعها بالزواج منه، من خلال بعض العبارات التي حملت خفة ظل، حيث استطاع في النهاية الحصول على موافقتها.