«بيتي هيتخرب».. أول رسالة اعتذار من متحرش لرانيا يوسف

رنا صلاح الدين - قررت الفنانة المصرية رانيا يوسف، فضح المتحرشين خلال الأيام الماضية بنشر صور لتعليقاتهم المسيئة ورسائلهم والتي تتضمن أسمائهم، وذلك عبر صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

رانيا يوسف، كشفت مؤخراً عن أول رسالة اعتذار تلقتها من أحد المتحرشين، ونشرت نصها وجاء فيها: "أستاذة رانيا أرجوكي اقبلي اعتذاري وأنا متأسف جدا لحضرتك.. أنا بيتي هيتخرب.. أرجوكي اقبلي اعتذاري أنا راجل على الله.. آسف جدا لحضرتك.. أستاذة رانيا جوازتي هتبوظ بعد ما تعبت عشانها أرجوكي.. ارجوكي ربنا يسترها عليكي".

رانيا يوسف

Advertisements

رانيا يوسف، علقت على تغريدته قائلة: "مش عيب إن الواحد يغلط ويعتذر، واحنا بنقبل الاعتذار، والحمد لله إن الحملة بدأت تجيب نتائجها والناس تحس إنها بتغلط في حق ناس آخرين وبتاخذ حق مش من حقها.. حملة افضحي متحرش.. ماتخفيش".

وكانت رانيا يوسف، قد نشرت خلال الأيام الماضية صور التغريدات لمتحرشين وذلك ضمن حملة "افضح متحرش"، والتي انتشرت بعد أزمة تحرش طالب الجامعة الأمريكية.

رانيا يوسف