محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن النجم الهندي بارث سامثان الشهير باسم "بأرنواج" وهي الشخصية التي يؤديها في مسلسل "لكنه لي"، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الخاص على انستجرام
وكتب "بارث": "لقد أجريت مسحة كوفيد-19 وظهرت النتيجة إيجابية على كل من خالطني الفترة الماضية أن يجري مسحة للاطمئنان على نفسه".
يذكر أن مسلسل "لكنه لي"، حقق نجاحا كبيرا على "mbc بوليوود".
كانت هذه تفاصيل خبر النجم الهندي بارث سامثان يعلن إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.