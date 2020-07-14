النجم الهندي بارث سامثان يعلن إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن النجم الهندي بارث سامثان الشهير باسم "بأرنواج" وهي الشخصية التي يؤديها في مسلسل "لكنه لي"، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الخاص على انستجرام

وكتب "بارث": "لقد أجريت مسحة كوفيد-19 وظهرت النتيجة إيجابية على كل من خالطني الفترة الماضية أن يجري مسحة للاطمئنان على نفسه".

يذكر أن مسلسل "لكنه لي"، حقق نجاحا كبيرا على "mbc بوليوود".