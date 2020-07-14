منح وائل جسار لقب سفير النوايا الحسنة

رنا صلاح الدين - للمرة الثانية خلال أيام منح الفنان اللبناني وائل جسار، لقبا جديداً بعد جائزة الأب القدوة الفنية لعام 2020.

ومنح الفنان اللبناني وائل جسار، لقب "سفير النوايا الحسنة" من قبل المركز العربى الأوروبب لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وذلك لدوره البارز في دعم ثقافة السلام والتعايش الاجتماعي، ونبذ العنف في العالم وباعتباره أفضل الشخصيات البارزة في دعم الأعمال الإنسانية من خلال الفن.

وائل جسار

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يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للفنون منحت جسار منذ أيام جائزة الأب القدوة الفنية لعام 2020 إلى المطرب اللبناني وائل جسار وجاء ذلك تكريماً له على مجمل أعماله الفنية، وذكرت المنظمة في بيانها: "تتشرف منظمة الأمم المتحدة للفنون UNARTS بمنح المطرب الكبير وائل جسار جائزة الأب القدوة الفنية 2020 لبنان على مجمل أعمالكم الفنية المتميزة طوال مشواركم الفني العظيم".

وطرح النجم اللبناني وائل جسار مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل سم "ماتغيبش ثواني" من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي ومن إخراج فادي حداد، وتم تصويره في لبنان وسط إجراءات وقائية عالية فرضها فيروس كورونا.

وائل جسار